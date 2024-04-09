Feci kaza! Otomobil bariyere girdi...

Çorum'da hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Feci kaza! Otomobil bariyere girdi...
Son Güncelleme:

Alınan bilgiye göre, Evren Yılmaz (38) idaresindeki 06 CNB 504 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Caner C. (38) ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki arkadaşın bayram tatilini geçirmek için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine gittikleri öğrenildi.

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 9 Nisan 2024 altın fiyatları...Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 9 Nisan 2024 altın fiyatları...Ekonomi
Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum...Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum...Yurt
# kaza
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Kağıthane'de silahlı çatışma! 2 kişi hayatını kaybetti!
Kağıthane'de silahlı çatışma! 2 kişi hayatını kaybetti!
UEFA Fenerbahçe için yeni karar verdi
UEFA Fenerbahçe için yeni karar verdi
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı!
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı!
Öne Çıkanlar Akşener'den flaş karar! | Haber 12 | Serpin Alparslan Akşener'den flaş karar! | Haber 12 | Serpin Alparslan Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı...