Fethiye'de deprem (9 Mayıs 2023)
Fethiye Körfezi'nde, Akdeniz açıklarında deprem oldu. Depremin şiddeti 3,9 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Fethiye Körfezi açıklarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 9, 2023
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/lRrLuANdJe
09.05.2023, 18:22:05 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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