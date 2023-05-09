Fethiye'de deprem (9 Mayıs 2023)

Fethiye Körfezi'nde, Akdeniz açıklarında deprem oldu. Depremin şiddeti 3,9 olarak ölçüldü.

Fethiye'de deprem (9 Mayıs 2023)
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Fethiye Körfezi açıklarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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