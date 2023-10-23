FETÖ'cüler Hudut Birliklerine Yakalandı

FETÖ terör örgütü mensupları hudut birliklerine yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 3 şahısn yakalandığını duyurdu.

Hudut birlikleri tarafından yakalanan şahışlardan 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı konuyu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Antalya'da da 14 FETÖ Üyesi Yakalandı!

Antalya'da da yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi kişiler yakayı ele verdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ile Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baız FETÖ üyelerinin deniz yoluyla Phaselis Koyu'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları bilgisi üzerine, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti.

Bölgede yapılan aramada, 14 zanlı yakalandı. Şüpheliler arasında ihraç edilen kurmay albay, üsteğmen ve astsubayların da yer aldığı öğrenildi. Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Yurt Dışına Kaçış Planları Ortaya Çıktı

Antalya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin Antalya'da gözaltına alındığı, ardından şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgüt üyeleriyle yurt dışına kaçış planı hazırladığının tespit edildiği bildirildi.

Uygulama üzerinden kurulan grupta kaçış planının diğer örgüt üyeleriyle de paylaşıldığı belirtilen açıklamada, delillerin toplanmasının ardından operasyon düzenlendiği kaydedildi.