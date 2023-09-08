Film gibi hırsızlık hikayesi! 3 santim açık bırakılan araba camından girdi, çaldığı kartlarla dünyanın alışverişini yaptı!

Hırsızlık anı ve şüphelinin gizlenmek için seçtiği mekanlar güvenlik kamerasına yansırken, aracın sahibi genç, “Bukalemun gibi etrafta saklanmış. Cüzdanı çaldıktan sonra kredi kartını kendi kartı gibi kullanmış. İptal ettirirken bile karttan çekim yapmış” dedi.

FİLM GİBİ HIRSIZLIK HİKAYESİ!

Hırsızlık olayı dün sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 997. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece evine gelen Doğukan Kaş (22) otomobilini park edip cüzdanını araçta bıraktı. Otomobilin camını da sigara dumanının çıkması için yaklaşık 3 santim açık bırakan Kaş, ardından evine geçip uyudu. Öğle saatlerinde uyanan Kaş, aracın camının açık olduğunu ve içerisinde 2 bin TL nakit para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanının çalındığını fark etti. İnteraktif hesabına girip hesap özetine bakan genç, ayrı ayrı marketlerden 3 bin 500 TL temassız çekim yapıldığını fark edince bankayı arayıp kartını iptal ettirdi, ardından soluğu polis merkezinde aldı.



Hırsızlık şüphelisinden şikayetçi olan Kaş, olayı şu sözlerle anlattı:

“Sabah 05.30 civarlarında gelmiş, önce kahvehanenin önüne oturmuş ve etrafı kesmiş. Sigara dumanı çıksın diye camı açık bırakmıştım. Camı eliyle indirip aracı açmış, 2 bin lira nakit ve kredi kartlarımı alıp gitmiş. O saatlerde ben uyuyordum. Yengem geliyor ve fark edince kaçıp gitmiş. Kredi kartımdan temassız 3 bin 500 lira işlem yapmış. Ayrı ayrı marketlerden para çektirmiş, bir marketten de alışveriş yapmış. Uyandığımda olayın farkına varınca kartı iptal ettirdim. Hatta iptal ettirirken 1 dakika öncesi bir daha çektirmiş. Kendi kartı gibi de kullanmış.”

Şüphelinin hırsızlık öncesi kendisini bir bukalemun gibi gizlediğini söyleyen Kaş, “Nerede nasıl çıkacağı belli olmuyor. Asmanın oraya saklanmış, masanın köşesine gidiyor, orada da oturup sigara içiyor. Polise şikayetçi oldum. Siz siz olun camınızı bu şekilde açık bırakmayın. Çünkü aşağı indirilebiliyor” dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin aracı fark edince kendini gizlemesi, etrafı kolaçan etmesi ve ardından aracın camını eliyle indirip cüzdanı alarak olay yerinden ayrılması yer alıyor.