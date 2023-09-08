Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu

Sarıyer’de bulunan Kısırkaya Plajında arkadaşları ile birlikte denize giren 14 yaşındaki Berat Keskin kayboldu. İhbar üzerine plajda arama çalışmaları devam ederken, acılı aile denizde kaybolan Berat Keskin'den gelecek haberi bekliyor.

Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Son Güncelleme:

Dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajında meydana gelen olayda, yüzmek için Kısırkaya Plajı’na gelen 4 arkadaş, denize girdi. Dalgalara kapılan Berat Keskin (14), gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu - Resim : 1

Denizdeki arama çalışmalarına helikopter de destek verdi. Yapılan arama çalışmalarında Keskin’e ait henüz bir ize rastlanmadı.

Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu - Resim : 2

Berat Keskin’in amcası Seyithan Keskin yeğeninin kaybolması ile ilgili şunları söyledi:

- Yeğenimiz kayboldu, çok üzgünüz. Dün arkadaşlarıyla burada denize girmiş. Arkadaşları kurtulmuş ama maalesef kendisi kurtulamamış. Bekliyoruz, denizde de çok dalga var. Elimizden bir şey gelmiyor. Dün arkadaşlarıyla denize girmiş, eğlenmeye gelmişler. Bildiğim kadarıyla 3- 4 arkadaşıyla eğlenirken denize girmiş. Üzgünüz, Allah bize yardım etsin

Acılı aile gözyaşları içerisinde denizde kaybolan Berat Keskin’in bulunmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İstanbul # sarıyer # sahil güvenlik # jandarma
Çok Okunanlar
Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi
Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
AK Parti'den 2024 yılı yerel seçim öncesi hamle!
AK Parti'den 2024 yılı yerel seçim öncesi hamle!
İstanbul'a yağmur yaradı mı? 8 Eylül günü barajların doluluk oranı...
İstanbul'a yağmur yaradı mı? 8 Eylül günü barajların doluluk oranı...
Yağmurlar bitti mi? Meteorolojiye göre 8 Eylül'de hava nasıl olacak
Yağmurlar bitti mi? Meteorolojiye göre 8 Eylül'de hava nasıl olacak
Öne Çıkanlar Yeni Zamlar Öğrencileri Nasıl Etkileyecek? | Zamlara Tepki: "Konutlar Rant Aracı Olmaktan Çıkmalı!" Yeni Zamlar Öğrencileri Nasıl Etkileyecek? | Zamlara Tepki: "Konutlar Rant Aracı Olmaktan Çıkmalı!" Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi! Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi!