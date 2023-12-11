Fırınlara Fahiş Fiyat Denetimi



Ekmekte belirlenen azami fiyat 8 lira iken tüketicinin cebinden 10 lira çıkıyor. Çünkü İstanbul’un kimi ilçelerinde fırıncılar gramajı artırınca fiyatını da artırıyor.



Ticaret Bakanlığı ve İl Tarım Müdürlüklerine ekmek fiyatları için denetim çağrısı yapmıştı İstanbul Valisi Davut Gül, fahiş fiyatla ekmek satışı yapan fırınlara ilişkin son durumu paylaştı.



Vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanırken ekmek fiyatından, barınmaya, ulaşıma kadar birçok maliyet kalemi altında eziliyor.