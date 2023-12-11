İbn-i Sina yüzyıllar önce insanları su tüketimi konusunda uyardı. Özellikle insan sağlığına inanılmaz faydaları olan su tüketimi aslında yanlış zamanda tüketildiğinde risk taşıyor. İbn-i Sina'ya göre en doğru su tüketimi ne zamandır?

İbn-i Sina Gece Su İçenleri Uyardı! Akciğerlere Büyük Zarar

Gece uykudan uyanıp su içenler eyvah! Vücut ısısı düşeceğinden akciğere kan hücum eder. Sinirlere zarar verir ve bedene titreme verir. Akciğerlerin daha hızlı çalışmasını sağlayarak sistemsel hataya neden olur. İbn-i Sina gece uyumadan yarım saat önce ve uyandıktan 10 dakika sonra su tüketilmesini tavsiye eder.

Günde 3 litreye kadar olması gereken su tüketiminde gün içinde bölmek lazım. Üst üste tüketildiğinde böbrekler fazla çalışır. Her fazla çalışan böbrek tuvalete çıkartarak vücudunuzda su kalmasını engeller. Su vücudunuzdan hızla atılırsa vitaminlerde gerekli oranda enzimlenmez. Bu da vücudun susuz kalmasına neden olur. İbn-i Sina yemekle beraber de su tüketilmemesini önerir. Yemekten sonra tüketilen su hazmı kolaylaştırırken yemekle beraber tüketilen su gaz yapar. Gaz oranı artan vücutta şişme ve ağrılar artar. Bu yüzden su tüketimi çok önemlidir. Ancak çay, kahve ve meyve suyu sıvı maddelerdir suyun sağlayacağını sağlamaz.