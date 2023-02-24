Gaziantep Valiliği'nden kira kararı
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte fahiş kira artışıyla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda şikayet geldiğini belirtti.
Gül, "Makul olmayan taleplerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler yapılacağı gibi vergi kaçırmaktan geriye yönelik işlem yapılacaktır." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu AjansıSivas'ta deprem Konya'da deprem Hasar tespit çalışmalarında sona gelindi Ege'de Türk gemisi karaya oturdu