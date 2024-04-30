Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te eski Adana kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan

Gaziantep'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 17 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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