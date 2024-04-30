Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 17 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.