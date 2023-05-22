Gaziantep'te korkunç kaza: Tramvay'ın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te korkunç kaza: Tramvay'ın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Sarıgüllük Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Şerif Yaşar'a vatmanı açıklanmayan tramvay çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Şerif Yaşar'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ​Gaziantep # tramvay
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