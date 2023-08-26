Gaziantep'te operasyon! Kilo kilo uyuşturucu yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Ekipler bir ikamette 26 kilogram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.