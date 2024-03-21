Gaziantep'te PKK operasyonu! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik "şafak" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gaziantep'te PKK operasyonu! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarıyla ilgili Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ülkeye yasa dışı yollarla girerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen, Suriye'de 2016 ve öncesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen H.E.E.H'nin adresine jandarma ekipleri tarafından "şafak" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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