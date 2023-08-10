Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!
Süleyman Daban Süleyman Daban

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 11 kilo 100 gram eroin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olay ile ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Gaziantep uyuşturucu # narkotik
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