Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 11 kilo 100 gram eroin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.