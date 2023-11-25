Gebze'de İşçiler 135 Gündür Grevde

Kocaeli Gebze'de üretim yapan CORNING fabrikasındaki grev 135'inci gününde. İşçiler yüzde 120 zam isterken işveren yüzde 67’de diretiyor.

Gebze'de İşçiler 135 Gündür Grevde
Gebze'de İşçiler 135 Gündür Grevde
Editör: İlyas Gümrükçü
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235 gündür 220 işçi Gebze'de CORNING fabrikasında grevde. Tek istedikleri onurlu, insanca yaşam. Ücretleri asgari ücretin altında kalmasın istiyorlar.

İşçiler, bu grevin istediklerini alana kadar süreceğini belirttiler. 2022'nin temmuz ayından beri zam almadıklarını aktaran işçiler, "135 gün içinde 3 kere işverenle görüştük ama bir sonuç çıkartamadık" dediler. İşçiler, "Her sene rekorlar kırarak, üretimi yükselterek kendimizi kanıtladık. 135 gündür bizi grevde tutuyor. Bu resmen işçisine ihanettir" dediler. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# gebze # grev
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