Giresun'da 4. Kitap Fuarı Coşkusu

Mavi ile yeşilin bir arada olduğu Doğu Karadeniz’in inci şehri Giresun’da 4’üncü Kitap Fuarı ile kültür coşkusu yaşanıyor.

Giresun Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Fuarı’nda 100’e yakın yayınevi ve 85 yazar kitap severler ile bir araya geliyor…

Onbinlerce kitabın okuyucu ile buluştuğu kültür şöleninde söyleyişiler, imza günleri ve paneller düzenlenecek.

Giresun Kitap Fuarı etkinliği 17 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, herkesi fuara davet etti.