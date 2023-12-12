Giresun'da 4. Kitap Fuarı Coşkusu

Giresun’da 4’üncü kitap fuarı coşkusu yaşanıyor. Fuarda söyleşi ve imza günleri de olacak.

Giresun'da 4. Kitap Fuarı Coşkusu
Son Güncelleme:

Mavi ile yeşilin bir arada olduğu Doğu Karadeniz’in inci şehri Giresun’da 4’üncü Kitap Fuarı ile kültür coşkusu yaşanıyor.

Giresun Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Fuarı’nda 100’e yakın yayınevi ve 85 yazar kitap severler ile bir araya geliyor…

Onbinlerce kitabın okuyucu ile buluştuğu kültür şöleninde söyleyişiler, imza günleri ve paneller düzenlenecek.

Giresun Kitap Fuarı etkinliği 17 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, herkesi fuara davet etti.

İnşaat Maliyetleri Yükselmeye Devam Ediyor! İşte TÜİK'in Açıkladığı Son Verilerİnşaat Maliyetleri Yükselmeye Devam Ediyor! İşte TÜİK'in Açıkladığı Son VerilerEkonomi
# giresun # kitap fuarı
Çok Okunanlar
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
Süper Lig Süresiz Olarak Ertelendi Mi?
Süper Lig Süresiz Olarak Ertelendi Mi?
Deprem Mi Oldu? Bugün Nerede Deprem Oldu? 12 Aralık'ta Olan Son Depremler Hangileri?
Deprem Mi Oldu? Bugün Nerede Deprem Oldu? 12 Aralık'ta Olan Son Depremler Hangileri?
Hitler'in Gerçek Adı Neydi?
Hitler'in Gerçek Adı Neydi?
Öne Çıkanlar İsrail Suriye'yi, Hamas İsrail'i vurdu! İsrail Suriye'yi, Hamas İsrail'i vurdu! İbn-i Sina Gece Su İçenleri Uyardı! İbn-i Sina Gece Su İçenleri Uyardı!