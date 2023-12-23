Gürsu Belediyesi'nden Örnek Hizmet! Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Bursa Gürsu Belediyesi’nin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, tasarımı ve yapısı ile dikkat çekiyor. İçinde sosyal tesisi, mini hayvanat bahçesini ve seyir terası barındıran merkez, ziyaretçi akınına uğruyor.

Gürsu Belediyesi'nden Örnek Hizmet! Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Bursa'da Gürsu Belediyesi, birinci olduğu Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Seyir Terası projesini hizmete açtı.

Hayvan Dostu Şehir ünvanını elde eden Gürsu Belediyesi, Bursa’nın Katırlı Dağı eteklerine dizayn ettiği merkezde binlerce vatandaşı ağırlıyor.

Kompleks bir yapı olan merkez içerisinde; hem hayvan bakım ve rehabilite merkezi, hem mini bir hayvanat bahçesi, hem sosyal tesis hem de seyir terası bulunuyor.

Açıldığı bir aylık sürede bugüne kadar 250’den fazla hayvana bakım sağlayan ve rehabilite eden merkez, 50’den fazla da kısırlaştırma yaptı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu ilçede yaşayan her canlının sorununu önemsiyoruz" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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