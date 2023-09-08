Hafta sonu sonbahar kendini hissettirecek

Türkiye yaz aylarında rekor sıcaklıklar yaşadı. Son günlerde ise yağışlı ve serin bir hava hakim.

Yurt genelinde hafta başında etkili olan yağışlarla İstanbul, Aksaray, Samsun, Kırklareli sel felaketini yaşadı.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE DÜŞECEK

Hafta sonu da yağışlar yurdun kıyı ve iç kesimlerinde etkili olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Cumartesi günü yurdun iç ve kuzey kesimlerinde beklediğimiz yağışların Rize ve Artvin çevreleri, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyinde ve iç bölgelerde özellikle İç Ege'de kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı sel ve taşkınlarına karşı dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Yağışlar pazar günü de Rize ve Artvin çevrelerinde Antalya'nın batısı, Muğla'nın iç kesimleri ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak" bilgisini verdi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK GEÇİŞLERİ OLACAK

İstanbul'da cumartesi ve pazar günü sağanağın devam etmesi bekleniyor, hava sıcaklığı 28 derece.

Cumartesi günü Ankara'nın sadece batı kesimlerinde sağanak geçişleri bekleniyor.

Pazar günü sıcaklık 23 dereceye kadar düşecek.

İzmir'de ise yağış beklentisi yok. En yüksek sıcaklık 30 derece civarında seyredecek.