Niğde’de faciadan dönüldü: 1 kişi yaralandı

Niğde’de Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan bir binanın yangın merdiveni, yıkımı sırasında istinat duvarını yıkarak yürüyüş yoluna devrildi. Olayda caddede yürüyen bir kadın yaralanırken ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında yangın merdiveninin bir kısmı, istinat duvarını yıkarak Atatürk Bulvarı’ndaki yürüyüş yoluna devrildi. O sırada yoldan geçen bir kadın hafif yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Niğde Valisi Cahit Çelik olay yerine gelerek bilgi aldı. Gerekli incelemelerin yapılacağını kaydeden Vali Çelik, şu ifadeleri kullandı:

" - Burada istemediğimiz bir olay yaşandı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından önce hasarlı olmadığı tespit edilen ama daha sonra yaptırılan tetkiklerle hasarlı olduğu tespit edilen bir binanın yıkım işlemi ihale yapılmış. Yıkımı alan firma da yerine getirmesi gereken sorumluluğu yerine getirmeden hem emniyeti, hem valiliği hem de belediyeye bir bildirimde bulunmadan yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Maalesef gerekli tedbirleri almadığı için yıkımın yanından geçen bir vatandaşımız hafif şekilde yaralanıyor. Sevindiğimiz şu; ölen bir vatandaşımız yok. Yaralanan da hafif yaralı. İlgili firma ile ilgili hem idari yaptırım yapılacak hem de bir vatandaşımız yaralı olduğu için adli işlem yapılacak.