Abartı egzoza rekor ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı "Yunus" olarak bilinen motosikletli polis timleri, "abartı egzoz" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzozlardan takılan 01 RR 103 plakalı aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına rağmen araçla kaçmaya çalışan sürücü, polisin takibiyle yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 27 bin 345 lira idari para cezası uygulandı.

Araç çekici çağrılarak yediemin otoparkına çekildi.