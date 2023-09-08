Abartı egzoza rekor ceza

Adana'da "Dur" ihtarına rağmen araçla kaçmaya çalışan sürücü, polisin takibiyle yakalandı.. Aracına "abart egzoz" takan ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 27 bin 345 lira ceza kesildi.

Abartı egzoza rekor ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı "Yunus" olarak bilinen motosikletli polis timleri, "abartı egzoz" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzozlardan takılan 01 RR 103 plakalı aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına rağmen araçla kaçmaya çalışan sürücü, polisin takibiyle yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 27 bin 345 lira idari para cezası uygulandı.

Araç çekici çağrılarak yediemin otoparkına çekildi.

# adana
Çok Okunanlar
Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi
Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi
Okyanusun dibinden esrarengiz yumurta keşfedildi
Okyanusun dibinden esrarengiz yumurta keşfedildi
İstanbul'da 5 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde saat kaça kadar su kesintisi bekleniyor
İstanbul'da 5 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde saat kaça kadar su kesintisi bekleniyor
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
Rusya Ermenistana nota verdi
Rusya Ermenistana nota verdi
Öne Çıkanlar 2 kanal Apple hisse 2 kanal Apple hisse Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi! Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi!