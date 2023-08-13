Hakkari'de vatandaşlar havuzda serinledi
Yaz sıcaklarının etkisi sürüyor. Bazı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerine inse de Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklar bunaltıcı etkisini koruyor. O noktalardan biri olan Hakkari’de de vatandaşlar serinlemek için Sümbül Dağı eteğine kurulan yarı olimpik havuzu tercih ediyor.
Hakkari'de sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinliyor
Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisindeki tatil köyü ve yarı olimpik havuz, havaların ısınmasıyla vatandaşların uğrak mekanı oluyor.
Sümbül Dağı eteğine kurulan ve dinlenme salonları, duş kabinleri bulunan tesisteki havuzda, vatandaşlar yüzerek serinliyor.
İşletme sahibi Abdurrahman Er, kente güzel bir mekan kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Ayrıca tesiste bebek ve ocuklar için de havuz bulunuyor.
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