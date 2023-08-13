Hakkari'de vatandaşlar havuzda serinledi

Hakkari'de sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinliyor

Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisindeki tatil köyü ve yarı olimpik havuz, havaların ısınmasıyla vatandaşların uğrak mekanı oluyor.

Sümbül Dağı eteğine kurulan ve dinlenme salonları, duş kabinleri bulunan tesisteki havuzda, vatandaşlar yüzerek serinliyor.

İşletme sahibi Abdurrahman Er, kente güzel bir mekan kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ayrıca tesiste bebek ve ocuklar için de havuz bulunuyor.