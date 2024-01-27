Hassa'da TOKİ konutları yapımı için zeytin ağaçları kesiliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde 33 bin zeytin ağacı konut için kesildi. Köylülerse evlerin başka noktaya yapılmasını, geçim kaynaklarına dokunulmamasını istiyor.



Hatay’ın Hassa ilçesi Yuvalı Köyü'nde zeytin ağaçları TOKİ konutları için kesiliyor. Şu ana kadar 33 bin ağaç kesildi.



Köylüler geçim kaynaklarının zeytin olduğunu konutların başka bölgeye yapılması gerektiğini söylüyor.



Yuvalı köylüleri zeytinlerin kesilerek, Güvenç Köylülerine konut alanı açıldığını belirtiyor.



Konutlar 400 dönümlük bir alana yapılacak. Bölgenin 200 dönümü hazineye ait. Kalan kısım ise köylünün tapulu arazisi.



6 Şubat depreminden dolayı zaten mağdur olan Hataylılar kararın gözden geçirilmesini talep ediyor.



