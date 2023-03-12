Hatay'a 183 bin konut: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"DEVLET VE MİLLET EL ELE DEPREM BÖLGESİNE SEL OLDUK AKTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin verdiği zararı hatırlattı. Erdoğan, bütün bu zarara karşın devletin ve milletin el ele verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- 6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. 21 ilimize ulaşan geniş bir alanda hissedildi. Bu depremler 11 ilimizin 61 ilçesinde yıkıma ulaştı. Üstelik deprem günü ve takip eden birkaç gün ağır kış şartları hakimdi. Bu durum ulaşım ve iletişim alt yapısına da büyük zarar vermişti. Buna rağmen ilk andan itibaren depremzedelerimizin yardımına koştuk. Gece gündüz deprem bölgesindeki depremzedelerimizin yanındaydık, bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Devletimiz, belediyemiz araç gereçleriyle deprem bölgesindeydi. İhtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Yarım milyon insan deprem bölgesinde görev üstlendi. Devlet ve millet el ele deprem bölgesine sel olduk aktık.

"HATAY HAVALİMANI'NI 1 HAFTADA İŞLER HALE GETİRDİK"

Erdoğan, depremde yıkılan Hatay Havalimanı'nın hızlı bir şekilde tekrar kullanıma sokulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı 1 haftada işler hale getirerek çalışmaların hızlandırılmasını sağladık. Uluslararası çağrıya cevap veren 100 ülkeden 90'ı çok faydalı çalışmalar yürütttü. Yurt içi ve yurt dışındaki bütün gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

"HATAY'I ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Erdoğan, depremden sonra 2 kez Hatay'a geldiklerini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Bugün 3. kez Hatay'a gelmiş oluyorum. Geçen sefer olduğu gibi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle birlikte bu ziyaretleri yaptık, Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Başta Hüseyin Yayman kardeşim acılarını yüreklerine gömüp canla başla çalıştılar. Biz de önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz. Başbakanlığımdan bugüne alt yapı ve üst yapı yatırımlarımızdaki emeğimizi Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir.

"HATAY'A 183 BİN KONUT VE 15 BİN KÖY EVİ YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Erdoğan, depremden sonra yeniden yapılaşma için Hatay'a 183 bin konut yapmayı planladıklarını aktararak şunları belirtti:

- Depremin ilk günlerindeki önceliğimiz olan arama kurtarama çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Yeni konutların inşası için gerekli hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Mevcut duruma göre 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz.

"KATAR'DAN GELEN YÜKSEK STANDARTLI ÖNCELİĞİ HATAY'A VERİYORUZ"

Erdoğan, daha önceki afetlerde şehirleri sıfırdan inşa ettiklerini belirterek şunları söyledi:

- Daha önceki depremlerde, yangınlarda, sellerde illerimizi nasıl sıfırdan inşa ettiysek inşallah yine kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda, güvenli, huzurlu bir şekilde hayatını sürdürmesini sağlayana kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

- Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Katar'dan gelen yüksek standartlı önceliği buraya veriyoruz. Sadece Hatay'da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 2 gemisini hastane olarak değerlendiriyor, Enerji Bakanlığımızın temin ettiği gemileri de barınma amaçlı kullanıyoruz.

"KULLANMA SUYUNDAKİ SIKINTIYI YENİ KUYULARLA ÇÖZECEĞIZ"

Erdoğan, Hatay'da yaşanan su sıkıntısıyla ilgili de açıklama yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Ambalajlı içme suyunun tedarik ve dağıtımında sorun olmamakla birlikte kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyularla birlikte bu sorunu da çözeceğiz.

"ASRIN FELAKETİNİN ÜSTESİNDEN ASRIN DAYANIŞMASIYLA GELECEĞİZ"

Erdoğan, tüm Türkiye'nin birlik olarak bu afeti atlatacağını belirterek şunları söyledi: