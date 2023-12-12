Hatay'da 1.6 Hektarlık Alan Hazine Arazisine Dönüştürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1.6 hektarlık alan hazine arazisine dönüştürüldü. Vatandaş, ya mülkünün gerçek değerini ya da yeniden yapılacak gayrimenkulünü geri istiyor.

Editör: Hüseyin Güler
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1.6 hektarlık alan rezerv alanı ilan edildi. Mülklerin devrine karşı yurttaşlar basın açıklaması yaptı.

Vatandaş maddi kayıp yaşamak istemiyor. Vatan Partisi Samandağ İlçe Başkanı Av. Edip Hadimoğulları da konuyu yakından takip ediyor.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Samandağ ilçesinin dönüşmesi gerektiğini söyledi. Yetkililere seslenen Eryılmaz, cevapsız sorunların giderilmesini istedi.

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