Fahrettin Koca'dan Saadet Partili Hasan Bitmez'in Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sürdürülen bütçe görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını tamamladıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Saadet Partili Hasan Bitmez'e ilk müdahale, doktor milletvekilleri tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin Genel Kurul salonuna çağrılmasının ardından uzun süre kalp masajı yapılan Hasan Bitmez, sedye ile salondan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fahrettin Koca, Hasan Bitmez'in anjiyoya alındıktan sonra kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındığını belirtti. Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: