Fahrettin Koca'dan Saadet Partili Hasan Bitmez'in Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmanın ardından fenalaşarak yere yığılan ve uzun süre kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Fahrettin Koca'dan Saadet Partili Hasan Bitmez'in Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!
Son Güncelleme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sürdürülen bütçe görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını tamamladıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Saadet Partili Hasan Bitmez'e ilk müdahale, doktor milletvekilleri tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin Genel Kurul salonuna çağrılmasının ardından uzun süre kalp masajı yapılan Hasan Bitmez, sedye ile salondan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fahrettin Koca, Hasan Bitmez'in anjiyoya alındıktan sonra kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındığını belirtti. Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Adıyaman'da Terör Operasyonu! DBP İslahiye İlçe Başkanı Zeki Manaz TutuklandıAdıyaman'da Terör Operasyonu! DBP İslahiye İlçe Başkanı Zeki Manaz TutuklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hasan Bitmez # fahrettin koca # saadet partisi # tbmm
Çok Okunanlar
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Etkileyecek?
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Etkileyecek?
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! Bugün Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! Bugün Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a 'Kürtçe' Tepkisi!
Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a 'Kürtçe' Tepkisi!
Öne Çıkanlar Biden itiraf etti: "Ben bir siyonistim!" #israil #sondakikahaberleri Biden itiraf etti: "Ben bir siyonistim!" #israil #sondakikahaberleri Vücudunuz Su Kıtlığı Çekiyorsa Eyvah! Vücudunuz Su Kıtlığı Çekiyorsa Eyvah!