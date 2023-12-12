Fahrettin Koca'dan Saadet Partili Hasan Bitmez'in Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!
TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmanın ardından fenalaşarak yere yığılan ve uzun süre kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sürdürülen bütçe görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını tamamladıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.
Saadet Partili Hasan Bitmez'e ilk müdahale, doktor milletvekilleri tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin Genel Kurul salonuna çağrılmasının ardından uzun süre kalp masajı yapılan Hasan Bitmez, sedye ile salondan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fahrettin Koca, Hasan Bitmez'in anjiyoya alındıktan sonra kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındığını belirtti. Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Kaynak: Anadolu Ajansı