Hatay'da Ağır Hasarlı 7 Bina Yıkıldı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımları devam ediyor.

Son olarak depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da, kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalara devam edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 7 binanın çevresinde ekiplerce önlem alındı. Alınan önlemlerin ardından söz konusu binalar iş makineleri tarafından kontrollü bir biçimde yıkıldı.

Yıkım işleminin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.