Ankara'da Kaçakçılıkla Mücadele Sürüyor! 54 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da geçtiğimiz 1 hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, 54 şüphelinin gözaltına alındığı, bu şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı belirtildi.

Ankara'da Kaçakçılıkla Mücadele Sürüyor! 54 Şüpheli Gözaltına Alındı

Başkent Ankara'da ekiplerin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kentte 25 Eylül-2 Ekim arasında gerçekeştirilen operasyonların detayları aktarıldı.

54 Şüpheli Gözaltına Alındı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son 1 hafta içerisinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan, Gölbaşı ve Kahramankazan ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlar, söz konusu ilçelerdeki 24 iş yeri, 4 araç, 4 depo ve 4 ikamete yönelik olarak gerçekleştirildi.

Aramalarda 140 bin boş makaron, 1227 elektronik sigara ve yedek parçası, 52 cep telefonu, 29 bin 700 sigara sarma kağıdı, 1115 puro, 26 kilogram nargile tütünü, 18 bin 590 paket sigara, 730 paket pipo tütünü, 13 kilogram kıyılmış tütün, 8 bin 109 cep telefonu yedek parçası, 389 cinsel içerikli ürün, sigara sarma makinesi, 1787 elektronik sigara likidi, 141 parfüm, 1660 litre etil alkol ve 57 kilogram nargile kömürü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 3 milyon 839 bin 600 lira olduğu belirtildi.

Operasyonlarda ayrıca 54 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişiler hakkında adli işlem başlatılırken, bunlardan 4'ü işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ankara # operasyon # kaçakçılık
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