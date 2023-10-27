Hatay'da Ayakkabı İmalatçıları Çözüm Arıyor

Hatay'da ayakkabı imalatı yapan esnaf depremde büyük kayıp yaşadı. Toparlanmaya çalışsalar da bu çok kolay olmuyor.

Ayakkabı İmalatçılar Çarşısı’nda 450’ye yakın fabrika ve imalathane bulunuyordu. 10 binden fazla işçi istihdam ediyordu. Çarşıdaki tesislerin tamamı depremle birlikte yok oldu.

İmalatçıların bir kısmı Antakya’da dağın eteklerinde kendilerine bir yer yaptı ancak üretim yeterli değil.

Ayakkabıcılar kendileri için yapılan Antakya’daki sanayi sitesinin tamamlanmasını bekliyor. Hükümetten ciddi destek alamadığını söyleyen esnaf, yetkililere seslendi.

Hatay esnafı kentin yeniden ayağa kalkacağı günleri bekliyor.