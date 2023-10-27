640 Kilogram Kokain Ele Geçirildi! Mersin Limanı'nda Kritik Operasyon

Mersin Limanı'nda önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Narkogüç operasyonları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

610 Kilogram Kokain Ele Geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında uyuşturucuya göz açtırmayacaklarını ve geçiş yollarının sürekli takip altında olduğunu söyledi.

Limanların da yakın takibe alındığını kaydeden Ali Yerlikaya, "Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanı'nda yapılan aramada yasal yükü muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

Ekvador'dan gelecek muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı aldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: