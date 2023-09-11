Hatay'da hırsızlar tutuklandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da hırsızlar tutuklandı
Hatay'da hırsızlar tutuklandı
Editör: Süleyman Daban
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Hatay’ın Antakya ilçesinde işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya ilçesinde Saraykent mahallesinde meydana gelen hırsızlığın şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı. İşyerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarından aranan C.A.E., A.S ve Ö.K tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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