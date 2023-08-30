Hatay'da yollar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Hatay'da sıcak hava geçtiğimiz günlerde yerini yağışlı havaya bırakmıştı.

HATAY'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Gece saatlerinde etkili olan yağmur, İskenderun ve Payas ilçeleri arasında yolculuk yapan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kırıkhan ilçesinde de konteynır kenti su bastı. Kırıkhan Kaymakamlığı, yağmurdan etkilenen vatandaşlara battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.