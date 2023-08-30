Hatay'da yollar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı

Hatay’da gece saatlerinde etkili olan yağmur yolları göle çevirirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hatay'da yollar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Hatay'da sıcak hava geçtiğimiz günlerde yerini yağışlı havaya bırakmıştı.

Hatay'da yollar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı - Resim : 1

HATAY'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Gece saatlerinde etkili olan yağmur, İskenderun ve Payas ilçeleri arasında yolculuk yapan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kırıkhan ilçesinde de konteynır kenti su bastı. Kırıkhan Kaymakamlığı, yağmurdan etkilenen vatandaşlara battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

Hatay'da yollar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı - Resim : 2

Hatay'da yollar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı - Resim : 3

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# Hatay # yağmur # yağmur sağanak # iskendurun # payas
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