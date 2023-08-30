Erzincan ve Iğdır'ı sel vurdu! Dereler taştı ulaşım aksadı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın yaşandı.

İlçeden geçen, sulama kanalı olarak da kullanılan Üzümlü Deresi, yağışın ardından yatağının taş ve çamurla dolması üzerine taştı.

Yollarda biriken atık maddeler sonucu bazı mahallelerde ulaşımda aksama yaşandı. Üzümlü Belediyesi Sebze Meyve Hali bahçesi ile bazı evlerin bahçeleri çamurla kaplandı.

Bölgeye giderek inceleme yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, taşkınlar nedeniyle can kaybının olmadığını söyledi.

Iğdır'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde sele neden oldu.

Merkeze bağlı Karaçomak köyünde yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Köyden geçen derenin debisi yükseldi, dere yatağı taş ve çamurla doldu.