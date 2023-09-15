HERFED Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret etti

Horasan Erenler Dernek Federasyonu (HERFED) Genel Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreter Ali Rıza Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yakup Aslan'dan oluşan bir heyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ı makamında ziyaret etti.

2 Eylül'de Hacıbektaş ilçesinde temeli atılan, Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı Alevi cemevi ve dergahı olacak kompleksin inşaat ve planlama süreci hakkında Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'a sunum yapan HERFED Genel Başkanı Şahin, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kuruluşunu Alevilerin toplumsal ve hukuksal meşruiyetinde önemli bir kilometretaşı olarak değerlendirdiklerini belirtti. Alevi ve Sünni Türk milletinin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan HERFED Genel Başkanı, Aleviler içerisinde emperyalistlerin planlarını uygulamak için rol alanlar fitne yuvalarıyla mücadelede son derece kararlı olduklarının altını çizdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu heyeti ile buluşmaktan son derece memnun olduğun ifade etti. HERFED heyeti ile görüşmede, Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın yanı sıra Destek Hizmetleri Daire Başkanı Abdulsamet Taş ve DÖSİM Merkez Müdürü Fatih Mehmet Özveren de katıldılar.