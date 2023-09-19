Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de hırsızlık olaylarının artması sonucu güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şahıslar kıskıvrak yakalandı.
Kayseri'de 115 polisin katılımıyla hırsızların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 12 şüpheli şahsı yakalamak için 115 polis ve 50 ekibin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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