Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de hırsızlık olaylarının artması sonucu güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Kayseri'de 115 polisin katılımıyla hırsızların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 115 polisin katılımıyla hırsızların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 12 şüpheli şahsı yakalamak için 115 polis ve 50 ekibin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 12 şüpheli şahsı yakalamak için 115 polis ve 50 ekibin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Manisa'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı uygulaması yapıldıManisa'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı uygulaması yapıldıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # kayseri # hırsızlar # güvenlik kameraları # polis ekipleri
Çok Okunanlar
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga yaşandı
Gaziantep'te silahlı kavga yaşandı
Elazığ'da silahlı kavga yaşandı
Elazığ'da silahlı kavga yaşandı
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı
Öne Çıkanlar Bahçeli'den Avrupa Birliği'nin ''Türkiye'' raporuna sert tepki #bahçeli #mhp #haber #gündem #keşfet Bahçeli'den Avrupa Birliği'nin ''Türkiye'' raporuna sert tepki #bahçeli #mhp #haber #gündem #keşfet Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii