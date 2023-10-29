Huzurevinde 29 Ekim Coşkusu! Huzurevi Sakinleri 29 Ekim'i Kutladı
29 Ekim'in 100. Yıl kutlamaları yurdun dört bir yanında devam ediyor. Bilecik'te huzurevi sakinleri kutlama için hazırlık yaptı.
Bilecik’te Huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlandı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlandı. Balkonlar, camlar Türk bayrağı ile donatıldı. Asker selamı veren huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100. yılına büyük bir coşkuyla hazır olduklarını belirttiler. Miras kalan Cumhuriyete sahip çıktıklarını belirten huzurevi sakinleri Cumhuriyeti coşkuyla yaşatmaya devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı