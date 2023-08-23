İBB’nin metruk Tuzla Metro İstasyonu inşaat alanında TBM çıkışını bekleyen Dr. Şadi Yazıcı hayal kırıklığı yaşadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun; “Kaynarca-Pendik Tuzla Metro Hattı 1.Etap TBM Çıkış Töreni” duyurusu yapması üzerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Tuzla’da bulunan Metro İstasyonu İnşaat Alanı’nda TBM çıkışını bekledi. İBB’nin kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere alanda bekleyen Yazıcı, ilan edilen tören saatinde konuyla ilgili açıklama yaptı.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan bu ilanı görünce heyecanlandık. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’daki bu metruk metro alanına gelip, Sn. Başkan ve TBM’i beklemeye başladık. Teşekkür edecek, sevinecektik. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Yine bir gözbağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı; önceki dönem yapılan Kadıköy - Pendik Metrosuyla Bakanlığın Yaptığı Pendik - Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. Ama “TBM çıktı ışığı gördük” “Tuzla Metrosu Bitiyor” algı operasyonuna şahit olduk. Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç yüzde on bile değil masal gibi. “Az gittiniz uz gittiniz dere tepe düz gittiniz” ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay 4 yıl geçti.