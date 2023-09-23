Iğdır'da Çıkan Yangında 2 Ahır Kül Oldu

Iğdır'da çıkan yangında 8 bin ot balyası yandı, bir kadın dumandan zehirlendi. 2 ahır da kullanılamaz hale geldi.

Iğdır'da Çıkan Yangında 2 Ahır Kül Oldu

Iğdır'da Yusuf Yeşilkaya'ya ait ikamette branda ile sarılı vaziyette muhafaza edilen balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Iğdır Belediyesi itfaiyesi, yangını 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alarak söndürdü.

Iğdır'daki Yangında 2 Ahır Yandı

Çıkan yangında 2 ahır ile 8 bin balya tamamen yandı. Dumandan etkilenen Latife Yeşilkaya ambulansa Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın neden çıktığını bilmediklerini anlatan Fuat Yeşilkaya, emeklerinin ziyan olduğunu havyalarının açıkta kaldığını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Iğdır # Iğdır # yangın
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