Iğdır'da Çıkan Yangında 2 Ahır Kül Oldu

Iğdır'da Yusuf Yeşilkaya'ya ait ikamette branda ile sarılı vaziyette muhafaza edilen balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Iğdır Belediyesi itfaiyesi, yangını 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alarak söndürdü.

Iğdır'daki Yangında 2 Ahır Yandı

Çıkan yangında 2 ahır ile 8 bin balya tamamen yandı. Dumandan etkilenen Latife Yeşilkaya ambulansa Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın neden çıktığını bilmediklerini anlatan Fuat Yeşilkaya, emeklerinin ziyan olduğunu havyalarının açıkta kaldığını söyledi.