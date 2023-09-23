Iğdır'da Çıkan Yangında 2 Ahır Kül Oldu
Iğdır'da çıkan yangında 8 bin ot balyası yandı, bir kadın dumandan zehirlendi. 2 ahır da kullanılamaz hale geldi.
Iğdır'da Yusuf Yeşilkaya'ya ait ikamette branda ile sarılı vaziyette muhafaza edilen balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Iğdır Belediyesi itfaiyesi, yangını 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alarak söndürdü.
Iğdır'daki Yangında 2 Ahır Yandı
Çıkan yangında 2 ahır ile 8 bin balya tamamen yandı. Dumandan etkilenen Latife Yeşilkaya ambulansa Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın neden çıktığını bilmediklerini anlatan Fuat Yeşilkaya, emeklerinin ziyan olduğunu havyalarının açıkta kaldığını söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi