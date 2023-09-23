Mısıra Maliyetlerinin Altında Fiyat

Mısır ve pamuk eken çiftçi fiyatların çok düşük olması nedeniyle zarar ediyor. Diyarbakır Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir fiyatlara hükümetin biran önce müdahale etmesi gerektiğini anlattı. İthalat yapılarak çiftçinin zarar ettirildiğinin altını çizdi.

Mısıra Maliyetinin Altında Fiyat Verildi

Mısırda maliyetin altında fiyat verildi. Piyasadaki satış fiyatı daha da düştü. 6 lira açıklanan rakam 4-5 liraları gördü. Pamukta ise hasat ekim ayında başlayacak, piyasalarda belirlenen fiyatı maliyetin çok altında… İthalat politikası fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.

Mısırın piyasada fiyatı 15-16 lira.

Sıfır atık özelliğiyle çiftçinin önemsediği pamuk stratejik ürünlerden biri.. İşlenmesi açısından çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisinin, linteri ile kâğıt sanayisinin, barut ve biodizel üretiminin hammaddesidir. Bu özellikleriyle pamuk ekonomi için önemli.. Şu an piyasada belirlenen fiyatı 15-16 lira maliyeti ise 20 lira civarında…

Çiftçi borç altında eziliyor. Ekip sattığı üründen kar edemiyor. Üretici destek bekliyor.