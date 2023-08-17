İnekler halk sağılığını mı riske ediyor? Bolu merkezin içme suyunun karşılandığı yerde serinlediler

Bolu’da sıcaklardan bunalan inekler, şehir merkezinin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’ne girerek serinledi. Göl kenarını adeta bir plaj gibi kullanan inekler, ağaç gölgesine geçti.

BOLU'DA İNEKLERİN KEYFİ!

Geçtiğimiz günlerde son 94 yılın en sıcak günü rekorunu 42.8 derece ile kıran Bolu’da, sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Sıcaklardan bunalan inekler de göle girerek serinledi. Şehir merkezinin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’nün kıyı kesiminde bulunan alanda suya giren inekler, sıcak havanın etkisinden az da olsa kurtuldu. Sudan çıkan inekler gölün kıyı kesiminde bulunan ağaçların gölgesinde dinlendi. Vatandaşların girmesinin yasak olduğu göle giren ineklerin serinlediği anlar kameralara yansıdı. Bolu'da sıcak havanın 15 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

BOLU İÇME SUYUNDA İNEKLER!

İçme suyuna giren inekler halk sağılığını riske mi ediyor? Halk sağlığı uzmanları ise konuya dair araştırma yaparken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerin inceleme yapılması halk tarafından isteniyor.