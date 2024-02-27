İş kuracaklar dikkat! En çok bu sektörler tercih ediliyor!

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, NACE REV.2 sınıflandırması yaparak son 3 yılda en çok firmanın kurulduğu sektörleri tespit etti.

2022'de elektrik enerjisi üretimi ve seyahat acentesi faaliyetleri yoğun ilgi görürken2023 yılında ise yazılım ve e-ticaret sektörleri öne çıktı.

Son 3 yıl içindeyse inşaat ve perakende gıda ticareti sektörler popülerliğini korudu.

2021 yılında Sivas’ta en çok şirket kurulan sektörler sıralaması şu şekilde ; bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, İkamet amaçlı binaların inşaatı, Sigorta acentelerinin faaliyetleri, İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının perakende ticareti.

2022 yılında Sivas’ta en çok şirket kurulan sektörler sıralaması ise şu şekilde; İkamet amaçlı binaların inşaatı, Elektrik enerjisi üretimi, Seyahat acentesi faaliyetleri, Bilgisayar programlama faaliyetleri, Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret.

2023 yılında ilk beş sektör arasına ilk kez internet üzerinden ticaret yapan şirketler girerken sıralama söyle gerçekleşti: İkamet amaçlı binaların inşaatı, Bilgisayar programlama faaliyetleri, Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri, Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret.