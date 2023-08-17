İSKİ açıkladı! 17 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler

Su, sıcak havaların en büyük düşmanı olarak biliniyor. Temizlikten fabrikaların üretimine kadar birçok alanda kullanılan su hakkında kaybedilecek bir dakika bulunmuyor. İşte İSKİ tarafından açıklanan ve İstanbul da saatlerce susuz kalacak ilçeler...

İSKİ açıkladı! 17 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler
Editör: Mustafa Çakır
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İstanbul’da artan sıcakların yanı sıra İSKİ’nin yaptığı su çalışmaları hayatı daha çekilmez hale getiriyor.Her dakikası önemli olan su kesintilerini sizler için derledik. Üsküdar, Büyükçekmece, Ataşehir, Sultangazi ve Üsküdar için uyarı verildi. İlçelerde gerçekleşecek su kesintilerin hangi mahalle ve kaç saat süreceğinin tüm detayları haberimizde…

ZEYTİNBURNU

İSKİ açıkladı! 17 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler - Resim : 1İSKİ açıkladı! 17 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler - Resim : 2

BÜYÜKÇEKMECE

İSKİ açıkladı! 17 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler - Resim : 3

ATAŞEHİR

İSKİ açıkladı! 17 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler - Resim : 4

SULTANGAZİ

İSKİ açıkladı! 17 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler - Resim : 5

ÜSKÜDAR

İSKİ açıkladı! 17 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler - Resim : 6

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