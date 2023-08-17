İSKİ açıkladı! 17 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul’da artan sıcakların yanı sıra İSKİ’nin yaptığı su çalışmaları hayatı daha çekilmez hale getiriyor.Her dakikası önemli olan su kesintilerini sizler için derledik. Üsküdar, Büyükçekmece, Ataşehir, Sultangazi ve Üsküdar için uyarı verildi. İlçelerde gerçekleşecek su kesintilerin hangi mahalle ve kaç saat süreceğinin tüm detayları haberimizde…

ZEYTİNBURNU

BÜYÜKÇEKMECE

ATAŞEHİR

SULTANGAZİ

ÜSKÜDAR

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