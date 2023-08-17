İSKİ açıkladı! 17 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler
Su, sıcak havaların en büyük düşmanı olarak biliniyor. Temizlikten fabrikaların üretimine kadar birçok alanda kullanılan su hakkında kaybedilecek bir dakika bulunmuyor. İşte İSKİ tarafından açıklanan ve İstanbul da saatlerce susuz kalacak ilçeler...
İstanbul’da artan sıcakların yanı sıra İSKİ’nin yaptığı su çalışmaları hayatı daha çekilmez hale getiriyor.Her dakikası önemli olan su kesintilerini sizler için derledik. Üsküdar, Büyükçekmece, Ataşehir, Sultangazi ve Üsküdar için uyarı verildi. İlçelerde gerçekleşecek su kesintilerin hangi mahalle ve kaç saat süreceğinin tüm detayları haberimizde…
ZEYTİNBURNU
BÜYÜKÇEKMECE
ATAŞEHİR
SULTANGAZİ
ÜSKÜDAR
# İstanbul # İSKİ # sultangazi # Üsküdar # büyükçekmece # ataşehir