Isparta'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Isparta'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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Sezgin Özen'in kullandığı 07 YH 450 plakalı kamyonet, Dibekli Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan Rafet Çürük olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Özen yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Özen hastaneye kaldırıldı.

Çürük'ün cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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