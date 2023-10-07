İstanbul Beykoz'da Pazar Günü Bazı Yollar Kapalı Olacak! İşte O Güzergahlar...

Beykoz’da yapılacak '5. Uluslararası MarmaRun Koşusu' nedeniyle ilçede 8 Ekim 2023 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından düzenlenen yarışta bu yıl yine Boğaz’da mezunların ve sporseverlerin buluşması yaşanacak.

İstanbul Beykoz'da Pazar Günü Bazı Yollar Kapalı Olacak! İşte O Güzergahlar...
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Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından düzenlenen yarışta bu yıl yine Boğaz’da mezunların ve sporseverlerin buluşması yaşanacak. Tarihi Küçüksu Kasrı’ dan başlayacak yarış, sahil boyunca koşularak, katılımcıların Çubuklu İskelesi’nden dönmesiyle sona erecek.

Yarış güzergâhında kalan yollar; Küçüksu Cad, Kandilli Göksu Cad, Körfez Cad, Barış Manço Cad, Halide Edip Adıvar Cad, Piri Reis Caddesi, 07.00-10.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Sürücüler yolların kapalı olduğu saatlerde alternatif yollara yönlendirilecek.

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