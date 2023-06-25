İstanbul Valiliğinden metro kararı! 2 istasyon hattı işletmeye kapatıldı

İstanbul Valiliği LGBT etkinliklerine önlem için bir dizi karar aldı. Bu kapsamda İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

İstanbul Valiliğinden metro kararı! 2 istasyon hattı işletmeye kapatıldı
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Onur Haftası” kapsamında LGBT'lilerin yürüyüşüne karşı İstanbul Valiliği önlem aldı.

Metro İstanbul konuyla ilgili açıklama yaptı.

25 Pazar günü Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi.

Geçen haftada aynı önlem alınmış LGBT yürüyüşüne izin verilmemişti.

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