İstanbul'da barajlarda su doluluk oranlarının durumu... İSKİ açıkladı: Barajlardaki su İstanbul'a yeter mi?

İstanbul'da barajların doluluk oranları her zaman insanlar tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Bu nedenle çok sayıda insan internette baraj doluluk oranlarını merak etmektedir. 6 Ekim 2023 günü barajların genel doluluk oranları yüzde kaç artmıştır? İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) barajların genel doluluk oranlarını açıklamaya devam ediyor.

Barajlarımdaki su oranı aynı zamanda insanların gelecekte yaşanabilecek su sorununa dair de merakını arttırmaktadır. Yaz dönemi boyunca barajlardaki su oranı azalan İstanbul'da artık havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla artacağı öngörülmektedir.

6 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %23,4 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

6 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?