Gece çoğu ilde yağış bekleniyor! 6 Ekim hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

Hava durumu günün ilk saatlerinde itibaren çok sayıda insan tarafından merak edilir. Bu nedenle insanlar hava durumunu öğrenmek için internette araştırabilirler. 6 Ekim günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu hazırlandı. İşte 6 Ekim hava durumu...

Gece çoğu ilde yağış bekleniyor! 6 Ekim hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...
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Son birkaç gündür yurt genelinde devam eden yağışlar artık gittikçe azalıyor. Çoğu insan hava durumunun nasıl olacağını merakla bekliyor. Günlük hayatımızı da yakından etkileyen hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurmaktadır. Bu nedenle insanlar daha saba saatlerinde havanın nasıl olacağını öğrenebilirler. İşte 6 Ekim'de güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ülkemize genelde kuzeyden hafif yönlü bir esinti yaratacak. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

 Gece çoğu ilde yağış bekleniyor! 6 Ekim hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu... - Resim : 1

6 EKİM'DE YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK? İŞTE İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla çok bulutlu, Gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Gece çoğu ilde yağış bekleniyor! 6 Ekim hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu... - Resim : 2

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

AMASYA °C, 25°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Gece çoğu ilde yağış bekleniyor! 6 Ekim hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu... - Resim : 3

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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