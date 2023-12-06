İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? İşte 6 Aralık'ta Güncel Baraj Doluluk Oranları...

İstanbul'da barajların genel doluluk oranları sürekli olarak değişmektedir. Bu şekilde değişen baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sürekli olarak güncellenir. Barajlardaki su oranlarının yaz döneminde çok düşük seviyelere ulaşması çoğu insanı korkutmuşken yağışların başlamasıyla artık barajlardaki su oranı da artmaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %34,71'e çıkmış durumdadır. Peki 6 Aralık Çarşamba günü hangi barajda ne kadar su var?

İSTANBUL'DA 6 ARALIK GÜNÜ BARAJLARIN SU DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı: %43,89

Büyükçekmece Barajı: % 21,63

Darlık Barajı: % 49,15

Elmalı Barajı: % 80,41

Istrancalar Barajı: % 31,88

Kazandere Barajı: % 14,27

Pabuçdere Barajı: % 10,27

Sazlıdere Barajı: % 17,15

Terkos Barajı: % 18,84

Ömerli Barajı: % 58,41