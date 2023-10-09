İstanbul'da Bitmeyen Trafik Çilesi

İstanbul denildiği zaman akla gelen ilk sorunların başında trafik geliyor. Kent kalabalık olunca trafik de çok oluyor. Yıllardır vatandaşlar trafik sorunuyla boğuşuyor. 5 dakikalık yol saatlerce sürerek, tam bir çileye dönüşüyor.

Adım adım ilerleyen araçlar. Hiç bitmeyen korna sesi. Ortaya çıkan tablo ise trafik kaosu.



Artık İstanbul'da bir yerden yere gitmek işkence...Çile katlandıkça katlanıyor.



Milyonlarca kişi işe, okula ve eve gitmek için saatlerce yolda kalıyor. 5 dakikalık yol saatlerce sürüyor.



