İstanbul'da Hava Kirliliği Alarm Veriyor! Kalp ve Akciğer Hastalıklarına Dikkat!

İstanbul’un havası alarm veriyor. İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 30 oranında arttı. Uzmanlara göre bizi o güzel sandığımız havalar mahvediyor. İçimize çekince sağlığımızdan edebiliyor... Uzmanlar özellikle kalp hastalıkları hakkında uyarıyor.

Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey Önenköprülü
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Hastaneler tıklım tıklım, nefes darlığı ile hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artıyor. Hastalıklardaki artışın nedeni ise İstanbul’da artık tehlikeli boyuta ulaşan hava kirliliği

Şehirleşme arttı, araç sayısı arttı hal böyle olunca bize de nefes alacak yer kalmadı. Akciğer, kronik ve kalk hastalıklarındaki artış da beraberinde geldi.

Peki havanın kirli olduğunu nasıl anlayacağız? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çıkardığı bir uygulama size en yakın bölgenin hava kalitesini gösteriyor. Bu uygulamaya göre şuan İstanbul’un hava kalitesi seviyesi ‘sağlıksız’ olarak gösteriliyor.

Verilere göre İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 30 oranında arttı. Önüne geçmenin en önemli yollarından biriyse yeşil alanları arttırıp, yanlış betonlaşmaya dur demek.

Güzelliğiniz Sırrı Herkes Tarafından Merak Edilecek! Cildi Güzelleştiriyor ve Gençleştiriyor!Güzelliğiniz Sırrı Herkes Tarafından Merak Edilecek! Cildi Güzelleştiriyor ve Gençleştiriyor!Güzellik
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