İstanbul'da Kahramanmaraş rüzgarı

Kahramanmaraş kültürüyle ve lezzetleriyle İstanbul'a taşındı. Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında birbirinden güzel ürünler görücüye çıktı.

İstanbul'da Kahramanmaraş rüzgarı
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Dondurması, tarhanası, içli köftesi, kavurması. Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri İstanbul'da görücüye çıktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği ve İstanbul Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği Kahramanmaraş İl Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Fuar alanında başladı.

Depremden büyük yara alan esnafa can suyu olmak için yapılan etkinlikte dondurma ustaları satırlarla dondurma kesti.
Ziyaretçilere meyan şerbeti ikramı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Harun Dedeoğlu İstanbulluları etkinliğe davet etti.

Etkinlik 18 Şubat pazar akşamına kadar ziyarete açık.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2023 yılı finansal verilerine ilişkin açıklamalarda bulunduZiraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2023 yılı finansal verilerine ilişkin açıklamalarda bulunduEkonomi
# Kahramanmaraş # fuar
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