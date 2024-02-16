İstanbul'da Kahramanmaraş rüzgarı

Dondurması, tarhanası, içli köftesi, kavurması. Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri İstanbul'da görücüye çıktı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği ve İstanbul Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği Kahramanmaraş İl Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Fuar alanında başladı.



Depremden büyük yara alan esnafa can suyu olmak için yapılan etkinlikte dondurma ustaları satırlarla dondurma kesti.

Ziyaretçilere meyan şerbeti ikramı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Harun Dedeoğlu İstanbulluları etkinliğe davet etti.



Etkinlik 18 Şubat pazar akşamına kadar ziyarete açık.