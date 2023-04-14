İstanbul'da metroda panik anları

Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağında durağa yanaşan metrodan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Durakta acil durum alarmları çalarken seferler bir süre durdu.

Son Güncelleme:

Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağına saat 06.15'te yanaşan metronun altından dumanlar yükseldi. Görevliler hızla yolcuları tahliye ederken durakta da acil durum anonsları yapıldı.

Görevliler metrodan yükselen dumana yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Bir süre yapılamayan seferler metronun hareket etmesinin ardından normale döndü. Durakta yaşananlar yolcuları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

# metro # istanbul
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 131 şüpheli gözaltına alındı Adana'da bir kişi ölü bulundu Otoyol ve toplu ulaşımda bayram kararı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Başvuranlara bin 900 TL yardım
3 CHP listelerindeki PKK ve LGBT savunucuları
4 14 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
5 En iyi 10 samsung telefon modeli